Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii germani se opun implicarii armatei germane intr-o operatiune militara in Siria, arata un sondaj de opinie efectuat de Institutul Civey, informeaza publicatia Die Welt, conform mediafax. Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii, analizeaza posibilitatea…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, si-a indemnat sustinatorii sa continue „jihadul” intr-un mesaj difuzat miercuri pe reteaua sociala Telegram de conturi pro-SI. Aceasta este prima inregistrare care ii este atribuita liderului gruparii teroriste, dupa aproape un an. Mesajul sau…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul Angela Merkel au discutat despre conflictele din Ucraina si din Siria, precum si despre Iran si despre gazoductul Nord Stream 2, in cadrul convorbirilor avute in apropiere de Berlin, in urma carora, insa, nu s-a inregistrat niciun progres, transmite Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate privind Siria si Ucraina cu presedintele rus Vladimir Putin, asteptat sambata in Germania, relateaza AFP. "Vor exista controverse si, bineinteles, vor exista si puncte asupra carora vom putea reflecta asupra modului…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- In contextul in care unele autoritați din Germania au reacționat la numarul mare al strainilor care primesc ajutoare sociale de la statul german, MAE reaminteste ca libertatea fundamentala de circulatie in cadrul UE se bazeaza pe principiul nediscriminarii intre cetatenii europeni, inclusiv pe accesul…

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul.