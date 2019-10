Melodie manifest înainte de alegerile prezidenţiale, lansată de doi comedianţi celebri! Clasa politică, făcută praf! Videoclipul, care are deja aproape 70.000 de vizualizari in numai doua zile, reprezinta un manifest care se indreapta impotriva politicienilor corupti care reusesc de fiecare data sa ajunga la putere prin mita electorala si manipulare. Melodia face referire la felul in care romanii sunt convinsi cu bani putini sau cu produse alimentare sa voteze candidati care isi doresc sa ajunga la putere pentru a se imbogati, si nu pentru a lucra in beneficiul celor pe care ar trebui sa-i reprezinte. In videoclip, cei doi protagonisti apar imbracati si in haine de preoti, pe care le-au accesorizat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

