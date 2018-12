Stiri pe aceeasi tema

- }n ziua a doua de CrEciun, la 26 decembrie, Biserica o prEznuie"te pe cea care a dat na"tere lui Hristos Dumnezeu, pe Maica Domnului. Soborul sau Adunarea Prea Sfintei NEscEtoare de Dumnezeu reprezintE adunarea (la slujbE) credincio"ilor in cinstea Maicii Domnului, potrivit regulii dupE care a doua…

- "All I want for Christmas is you" este, si anul aceasta, cea mai ascultata melodie de Craciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atat in topul celor de la Billboard, cat si pe Spotify, scrie Digi24.ro.

- "Nu vreau prea multe de Craciun, de un singur lucru am nevoie/ I don't want a lot for Christmas, there's just one thing I need" este refrenul care se aude in fiecare an cand se apropie sarbatorile de iarna. Vandut in peste 15 milioane de exemplare de 24 de ani, titlul a generat peste 60 de milioane…

- Melodia cantata de Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" a fost vanduta, inca de la lansarea in 1994, in peste 15 milioane de exemplare. Potrivit The Economist, piesa a avut incasari de peste 60 de milioane de dolari din redevente, scrie Le Figaro, relateaza News.ro."Nu vreau prea…

- Copiii care trimit scrisorile au cerințe extrem de modeste. Astfel, Alexandra Timar, caci despre aceasta tanara e vorba, a aflat ce-și doresc micutii pe „care a pus ochii” și a decis sa le indeplineasca visele. Unii copii iși doresc de sarbatori ceea ce ar trebui sa primeasca peste an… rechizite pentru…

- Intreaga seara Doinița a avut o atitudine pesimista, anticipandu-și eliminarea. Pe scena insa, lucrurile nu au fost atat de trista, chiar daca piesa aleasa a fost una care-ți facea pielea de gaina

- Luna noiembrie a venit si odata cu ea au sosit si problemele pentru o zodie. Vorba "cum iti asterni asa dormi" nu este intamplatoare si pare sa se potriveasca cum nu se poate mai bine cu aceasta zodie, care va ajunge la sapa de lemn.

- Conform previziunilor realizate de specialistii eastrolog.ro, evenimentul marcant al zilei de azi este conjunctia Luna-Venus, un aspect care aduce de obicei armonie in relatiile parteneriale si echilibru in plan emotional.