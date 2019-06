Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim presupune o decizie care comporta mai multe riscuri decat dividende si va avea un impact in relatiile Bucurestiului cu arabii si lumea musulmana si chiar si cu anumite tari europene, avertizeaza ambasadorul Egiptului la Bucuresti, Salah el-Sadek, intr-un…

- Vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA și promisiunea acesteia ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat un val de reacții negative atat din partea Opoziției cat și a experților in politica externa, care susțin ca acest gest va afecta bunele relatii diplomatice pe care…

- Regele Abdulah al Iordaniei și-a anulat vizita in Romania. Este primul efect direct al declarațiilor premierului Viorica Dancila, referitoare la mutarea ambasadei noastre in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Președintele PSD Liviu Dragnea, spune ca susține mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și ca autoritațile din Romania trebuie sa ia o decizie „intr-un timp rezonabil”. Declarațiile vin dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, la o conferința a unei asociații care face…

- Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a declarat luni, referindu-se la afirmatia premierului Viorica Dancila de a muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca ar contravine normelor internationale si dreptului international. „Cred ca nu reprezinta pozitia Romaniei; Doamna Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Romania iși va muta ambasada din Israel la Ierusalim, de la Tel Aviv, unde se afla acum. Andrei Țaranu, expert in relații internaționale, a explicat care sunt motivele acestui anunț, facut in timpul unei vizite in SUA.

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica seara, la Antena 3, ca și dorește mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pentru ca Bucureștiul ar fi mai respectat daca ar avea taria sa aiba o opinie separata de UE.„Pentru ca eu consider ca Romania trebuie sa aiba propriile…

- „Locomotiva” PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a catalogat, duminica, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, anunțul premierului Viorica Dancila privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca fiind o „perdea de fum” prin care PSD vrea sa deturneze dezbaterea publica…