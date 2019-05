Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca sustine varianta prelungirii votului in diaspora la o perioada de pana o saptamana si a anuntat ca "in maxim o luna" ar putea fi formulata o propunere in acest sens. "Singura modalitate este sa prelungim votul in diaspora. Sa fie o perioada de - noi am zis - sapte zile, de trei zile, cat o fi, care sa permita oamenilor, inainte de data finala a incheierii alegerilor, sa isi exprime votul. Si acest lucru se poate face si ar detensiona practic, si ar elimina cozile de la centrele de votare. Este modalitatea pe care noi o vedem. Deci,…