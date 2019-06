Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Meleșcanu, ministrul român de Externe, spune ca îl informase pe Liviu Dragnea ca România poate pierde locul în Consiliul de Securitate al ONU din cauza intenției de a muta ambasada din Israel.

- 'Au fost luari de pozitii din partea unor lideri politici importanti din Romania, dar niciun moment Ministerul Afacerilor Externe nu a adoptat decizia de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Tot ceea ce am facut a fost sa facem evaluari la ceea inseamna avantaje si dezavantaje si mai ales…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila si a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul in care Romania nu a obtinut un loc, vineri, in Consiliul de Securitate al ONU. "Romania a pierdut astazi un loc pe care il meritam in Consiliul de Securitate al…

- Europarlamentarul Rares Bogdan reactioneaza dur la infrangerea Romaniei in cursa pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Fostul jurnalist sustine ca actualul guvern trebuie indepartat rapid."Asta se intampla cand prostii si nepriceputii conduc Guvernul, Senatul si Camera…

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania. Suveranul Pontif este sambata la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie. Zeci de mii de persoane din intreaga lume sunt asteptate sa participe, sambata, la Sfanta Liturghie oficiata de Papa Francisc la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Comitetul…

- DECLARATIILE DE PRESA ALE PURTATORULUI DE CUVANT AL PNL, IONEL DANCA SI ALE PRESEDINTELUI PNL DIASPORA, VIOREL BADEA (31 MAI 2019): Ionel Danca Avem un anunt de facut din partea Partidului National Liberal. Astazi, presedintele Organizatiei PNL Diaspora, domnul senator, Viorel Badea, a depus la Parchetul…

- Liberalii au depus azi un denunț penal la Parchetul General impotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu. Ei il acuza de impiedicarea cu premeditare a exercitarii de catre cetațenii romani din strainatate a dreptului de vot. „Astazi, președintele PNL Diaspora, domnul senator Viorel Badea, a depus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE potrivit Agerpres…