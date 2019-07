Meleşcanu: Soluţionarea conflictului din Republica Moldova rămâne o prioritate majoră pentru România Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis miercuri AGERPRES, ministrul Melescanu a subliniat necesitatea implementarii depline a principiilor si angajamentelor asumate de statele participante OSCE pe toate cele trei dimensiuni ale activitatii organizatiei: politico-militara, economica si de mediu, precum si cea umana. El a evidentiat importanta cooperarii OSCE - UE, precum si contributia specifica a Romaniei in contextul detinerii, in primul semestru al anului 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.



