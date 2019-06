Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat joi seara ca atat Alianta Nord-Atlantica (NATO), cat si Uniunea Europeana (UE) au un rol semnificativ in asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre si in cea a Balcanilor potrivit Agerpres. Prezent la conferinta internationala "Black…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind demiterea sa in legatura cu problemele inregistrate in sectiile de votare de strainatate, insa concluzia a fost ca nu se pune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat vineri la o reuniune in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pe tema Impactul operatiunilor de mentinere a pacii asupra consolidarii si permanentizarii pacii, organizata de Indonezia si Costa de Fildes, in marja careia a avut o serie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, miercuri si joi, la lucrarile reuniunii ministeriale a NATO, desfasurate la Washington, reuniune ce a marcat 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. In acest sens, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE),…

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, s-a intalnit marți, la Abu Dhabi, cu E.S. Dr. Sultan Al Jaber, ministru de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite, responsabil de proiecte strategice, tema principala a discuțiilor fiind atragerea de investiții in Romania.…