- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru integrare europeana al Republicii Moldova, care se afla intr-o vizita de lucru la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei…

- Romania va avea de negociat o serie de dosare dificile, precum Cadrul Financiar Multianual sau Politica de Coeziune, in perioada in care tara va detine Presedintia Consiliului UE, in conditiile in care agenda Presedintiei va fi

- "Am vazut foarte des in spațiul public o dorința ca pe timpul președinției, Romania sa vina sa susțina fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu!", a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta din urma a completat: "Putem avea un rol de mediator in ceea ce inseamna poziția…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat marti ca procesul de pregatire a Presedintiei romane a Consiliului UE se confrunta cu "posibile amenintari", mentionand in acest sens un atac cibernetic asupra site-ului de pregatire a Presedintiei, dar si o serie de stiri false.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere astazi, 24 august 2018, cu ministrul afacerilor externe, cooperarii și Comunitații Africii de Est din Rwanda, Louise Mushikiwabo, aflata in vizita de lucru in Romania.

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta privind insotirea cu autovehicule ale politiei rutiere, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, a sefilor delegatiilor straine care participa pe teritoriul Romaniei la sedintele prilejuite de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene.

- Analiza privind mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim "este gata" Ministrul de externe Teodor Melescanu a anuntat ca este gata analiza privind mutarea Ambasadei României la Ierusalim si ca documentul va fi în curând trimis Presedintiei, premierului si Parlamentului. Teodor…

- Nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care Romania le va avea in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni…