Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 9 martie 2018, cu ocazia vizitei oficiale in Croatia, consultari cu viceprim ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric si intrevederi cu Presedintele Republicii Croatia, Kolinda…

- Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere cu presedintele Camerei de Economie a Croatiei, Luka Burilovic. Vineri, ministrul roman va avea convorbiri oficiale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Republica Croatia. Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Republica Croatia. Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere cu presedintele…

- Programul vizitei oficialului roman va cuprinde, in data de 8 martie, inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritațile locale și o intrevedere cu președintele Camerei de Economie a Croației, Luka Burilovic. A doua zi, 9 martie, ministrul afacerilor externe,…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Republicii Croatia, Davor Vidis, printre temele abordate fiind securitatea din regiune si "necesitatea" urmarii caii europene, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. In…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Republicii Croatia, Davor Vidis, printre temele abordate fiind securitatea din regiune si "necesitatea" urmarii caii europene, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor si ca situatia maghiarilor nu este nici pe departe rezolvata in tara noastra.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei pentru…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii nu vor sprijini nicio implicare a Parlamentului in ceea ce priveste evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii. "Ceea ce am hotarat noi este ca PNL nu va sprijini nicio implicare a Parlamentului in ceea ce…

- In timpul Conferintei de securitate de la Munchen, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar. Oficialul roman reiterand…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Introduceti pe Google cuvintele …presedinte UDMR Carei… si vedeti ce obtineti. Accesati primele doua rezultate… Buletin de Carei intreaba conducerea UDMR Carei daca nu are posibilitatea de a dispune de o adresa de mail proprie pentru conducerea sa macar sau de un numar de telefon inregistrat pe numele…

- Deputatul USR Stelian Ion a sustinut, marti, ca presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o intalnire cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia. "Am aflat indirect in motivarea pe care a spus-o colega noastra la inceputul sedintei Comisiei juridice ca se contramandeaza aceasta…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa susținuta de Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu și Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi.

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca numirea unui director SIE este de mult pe agenda Parlamentului, mentionând ca nu a discutat acest subiect cu seful statului si ca în aceasta sesiune parlamentara trebuie sa înceapa

- Dancila cere rapoarte lunare de la miniștri. Premierul i-a cerut ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici sa spuna marți cum rezolva situația Formularului 600. Premierul s-a intalnit, luni seara, cu miniștrii, la Palatul Victoria, imediat dupa ce au depus juramantul la Palatul Cotroceni. Premierul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, scrie NEWS.RO- stire in curs de actualizare -

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Comisia Europeana a transmis un raspuns catre Digi24, dupa ce președinții celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au spus ca oficialii europeni nu sunt bine informați in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.

- Liderii celor doua partide din coalitia de guvernare, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au avut joi o sedinta la Parlament, in care au negociat componenta Cabinetului Dancila, au precizat surse parlamentare. Comitetul Executiv National al PSD…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie.Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis Agerpres,…

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu mai multi congresmeni republicani si democrati pentru a discuta despre statutul imigrantilor din SUA si despre legislatia privind deportarea celor fara documente valide, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md. Igor Dodon a semnat demisiile mai…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Razvan Parcalabu, președintele FR Lupte este foarte optimist. Strategia pusa la cale la forul pe care-l conduce a inceput sa dea roade. In 2017, trei federații olimpice au reușit sa aduca medalii la Campionatele Mondiale: canotajul, halterele și luptele. Federația Romana de Lupte a caștigat un argint…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei. Astfel, acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in acord cu o…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va cataloga China drept "competitor strategic", in cadrul noii Strategii pentru siguranta nationala, urmand sa acuze Beijingul si Moscova ca mentin viziuni represive si aplica politici de agresiune economica impotriva Washingtonului, scrie Financial Times.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca ingrijorarile legate de modificarea legilor Justitiei in Parlament trebuie exprimate "concret" pentru a se putea reactiona la asemenea preocupari. Citeste si: Lovitura pentru Liviu Dragnea! Ministerul Dezvoltarii, parte in dosarul…

- Teodor Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe, crede ca ingrijorarile legate de modificarea legilor Justiției in Parlament trebuie exprimate "concret" pentru a se putea reacționa la asemenea preocupari.

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, miercuri, bugetul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018. Presedintele CNSAS, Dragos Petrescu, a precizat ca institutia se incadreaza in limitele bugetare prevazute, dar ca ar avea nevoie si…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, luni, ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Tass.