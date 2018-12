Meleşcanu: România va susţine politica de extindere a UE în timpul preşedinţiei sale In cursul convorbirilor privind relatiile bilaterale, situatia din regiune si prioritatile presedintiei romane a UE, presedintele Vucic si-a exprimat satisfactia in legatura cu relatiile traditionale bune si prietenesti dintre cele doua tari, subliniind faptul ca trebuie intensificata cooperarea in domeniul economiei, al infrastructurii si al energiei. Potrivit unui comunicat al biroului de presa al presedintiei sarbe, in primele 10 luni ale acestui an, volumul schimburilor comerciale dintre Serbia si Romania a ajuns la 1,29 miliarde de euro, fiind cu 21,8 % mai mare fata de aceeasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

