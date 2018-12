Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat miercuri, in a doua zi a reuniunii ministrilor de Externe NATO de la Bruxelles, ca tara noastra va continua sa isi mentina un profil activ si o prezenta semnificativa in teatrul de operatii din Afganistan si in 2019.



Potrivit unui comunicat transmis miercuri de MAE, lucrarile celei de-a doua zile a reuniunii de la Bruxelles au inceput cu o sesiune de lucru dedicata problematicii Balcanilor de Vest, la care a participat si Inaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, cu acest prilej fiind analizate evolutiile din regiune…