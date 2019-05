Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 17 apr /Agerpres/ - Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca stirea vehiculata in spatiul public conform careia Iordania si-ar retrage ambasadorul din Romania se bazeaza pe informatii false. "Cu privire la stirea aparuta in mass-media conform careia Iordania si-ar…

- * Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a obtinut acord politic cu Parlamentul European pe 9 dosare din domeniul Uniunii Pietelor de Capital, potrivit unui comunicat postat pe site-ul presedintiei la Consiliul UE. Conform documentului, secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice, Mihai-Eleodor…

- * Administratia Prezidentiala precizeaza ca vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Hasemit al Iordaniei urma sa o efectueze in Romania a fost anulata luni de partea iordaniana. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urma sa il primeasca in aceasta dupa-amiaza pe Majestatea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, consultari cu viceprim-ministrul si ministru al afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marija Pejcinovic Buric, aflata in vizita la Bucuresti, prilej cu care a fost reliefat nivelul excelent al relatiei bilaterale, precum…

- "Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cu ocazia intrevederii, premierul roman si ambasadorul SUA au remarcat mentinerea si aprofundarea dinamicii pozitive a Parteneriatului Strategic bilateral. Totodata, a fost evidentiata importanta…

- Ministerul Educației Naționale a organizat, in perioada 27 - 28 februarie, la București, Reuniunea la nivel inalt in domeniul educației și formarii profesionale/Meeting of the High Level Group on Education and Training. A fost primul eveniment al Ministerului Educației Naționale din calendarul reuniunilor…

- Lideri ai Comisiei, ai Consiliului și ai Parlamentului European au facut de cateva ori declarații pozitive privind președinția Romaniei a Consiliului Uniunii Europene. Statele membre UE au validat primul dosar sub președinția Romaniei la Consiliul UE.