- Ministrul Afacerilor Externe Teodor Melescanu a declarat luni, la finalul reuniunii ministrilor de Externe a Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia, ca in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului viitor, tara noastra va continua initiativa Bulgariei de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a…

- Ministrul Teodor Melescanu a afirmat, luni, la finalul reuniunii la nivelul ministrilor de Externe a Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia, ca aceasta intalnire a fost o oportunitate pentru asumarea angajamentului fata de consolidarea proiectului european. "Discutiile s-au concentrat pe…

- Ministrul britanic pentru Brexit a precizat pentru Digi24 ca romanii vor fi tratați "cu generozitate" in procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Aveti incredere ca va vom trata bine. Apreciem contributia voastra pentru Marea Britanie. Intentionam sa facem lucrurile bine”."Cred…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Franta a avertizat, marti, ca sunt sanse mici pentru incheierea unui acord cu Marea Britanie privind serviciile financiare dupa Brexit, astfel incat bancile britanice sa aiba acces extins la piata unica a Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministrul francez al Economiei,…

- Fostul premier britanic John Major a afirmat miercuri ca politicienii ar trebui sa poata vota liber pentru a respinge orice intelegere negociata cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, avertizand ca planurile actuale sunt 'pentru a provoca o autovatamare economica a poporului britanic', relateaza…

- Timmermans: "Asta le voi spune autoritatilor romane: daca faceti tot ceea ce va cerem, puteti scapa de MCV" Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Deutsche Welle susține ca Romania și Bulgaria ”vor ramane copiii problema ai UE”. Romania și Bulgaria, care se prezint de fiecare data in fața UE drept state sigure și stabile și fac presiuni sa intre in zona Schengen, ”par ca vor ramane copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle . Ekaterina…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Viorica Dancila se va afla marti si miercuri la Bruxelles, potrivit programului anuntat pe pagina Guvernului. Astazi, de la ora 14.15 ora Bruxellesului, premierul roman se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar de la ora 15.00 ora Bruxellesului, va avea o intrevedere…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- In timpul unei dezbateri cu viceprim-ministrul Bulgariei, Tomislav Doncev, liderii locali si regionali au sustinut ca statele membre ale UE trebuie sa-si majoreze contributiile la bugetul UE, pentru a depasi marile provocari care stau in fata Uniunii.

- Procurorul General al Bulgariei a dispus verificarea provenienței banilor cu care au fost platite sute de mașini de lux. ”Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari…

- Autoritatile bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru achizitionarea de vehicule de lux. "Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite, ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, insa acest lucru trebuie facut in asa fel incat Romania sa obtina un profit maxim.

- Bucuresti, 29 ian /Agerpres/ - Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". AGERPRES/(A…

- Cetateanul este punctul central pe care se concentreaza Romania in cele sase luni in care va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, a explicat in aceasta dimineata ministrul delegat pentru Afaceri Europene. “€Avem nevoie de mai multa unitate, acesta este mesajul pe care il va promova Romania,…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Marele profesor a vorbit și despre actualul ministru al Sanatații, Florian Bodog. Academicianul Mircea Ifrim spunea ca spera ca acesta sa nu fie schimbat din funcție. "Sanatatea este un minister greu. Miniștrii sunt niște victime pentru ca practic nu au fondurile necesare și se produc fenomene.…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat la Bucuresti Premierul Japoniei, Shinzo Abe Foto: By Ajswab - Own work, CC BY-SA 3.0, Link Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat mâine la Bucuresti, în cadrul unui turneu diplomatic în regiune, care mai…

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei” ca Romania are un sentiment de inferioritate in Uniunea Europeana și nu este suficient de prezenta in procesul decizional european. Dar lucrurile s-ar putea schimba daca Romania demonstreaza,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, le-a prezentat oficialilor europeni evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca acesta a inregistrat evolutii semnificative pe toate palierele sale. Ministrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, 8 ianuarie 2018, la Haga, pentru a discuta cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen și relațiile intre cele doua țari in plan european. Vizita a fost prilejul…

- Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea Europeana, si-a asumat pentru sase luni presedintia rotativa a UE pentru prima data de cand a aderat in 2007, scrie Agerpres. Petar Hristov, in varsta de 49 de ani, a fost impuscat…

- Serbia se asteapta ca termenul limita pentru aderarea la Uniunea Europeana in 2025 sa devina oficial in timpul presedintiei bulgare a Consiliului UE, a declarat marti ministrul sarb al Afacerilor Europene, Jadranka Joksimovic, relateaza site-ul agentiei IBNA.

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 21 decembrie 2017, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prima videoconferinta nationala dedicata Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu prefectii, reprezentantii Consiliilor Judetene…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendu, cetațenii Republicii Moldova ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Rezultatele celui mai recent sondaj au aratat ca Guvernarea ar trebui sa susțina vectorul european și sa mearga pe calea integrarii.