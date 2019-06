Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile din spatiul public privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim au reprezentat una din problemele cu care tara noastra s-a confruntat in legatura cu voturile tarilor arabe pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, a declarat, luni, ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a scris joi seara pe Facebook ca inca nu s-a luat o decizie privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel si ca inca se lucreaza la o analiza pro si contra. Anuntul acestuia vine in contextul in care premierul roman anunta saptamana trecuta la Washington…

- Un transfer al ambasadei braziliene in Israel spre Ierusalim ar fi o"agresiune" contra palestinienilor, a declarat marti pentru AFP reprezentantul palestinienilor la Brasilia, Ibrahim Alzeben. Diplomatul, intrebat cu cateva zile inainte de vizita presedintelui brazilian, Jair Bolsonaro, in Israel, si-a…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, s-a intalnit astazi cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, sustine un comunicat al Guvernului. Acesta din urma i-a multumit oficialului roman pentru pozitia in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Regele Abdulah al Iordaniei și-a anulat vizita in Romania. Este primul efect direct al declarațiilor premierului Viorica Dancila, referitoare la mutarea ambasadei noastre in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat luni ca sustine decizia Guvernului legata de mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constitutiei, precizand ca deocamdata nu a primit nicio solicitare din partea comunitatii din aceasta tara cu privire la anuntul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, in cadrul unei vizite private din SUA, ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat la Digi24 de ce aceasta declaratie este lipsita de logica, in conditiile in care este asteptat raportul Ministerului…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Romania iși va muta ambasada din Israel la Ierusalim, de la Tel Aviv, unde se afla acum. Andrei Țaranu, expert in relații internaționale, a explicat care sunt motivele acestui anunț, facut in timpul unei vizite in SUA.