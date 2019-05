Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea ministeriala a Parteneriatului Estic (PaE), alaturi de omologii sai din statele membre UE si din statele partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina) si a vorbit despre nevoia continuarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat la reuniunea ministeriala consacrata operatiunilor ONU de mentinere a pacii, cu tema "Capabilitatile militare si de politie, performanta si protectie", desfasurata in cadrul Adunarii Generale a ONU, reafirmand cu acest prilej angajamentul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE potrivit Agerpres…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, efectueaza o vizita la New York, in perioada 27 martie ndash; 2 aprilie 2019, prilej cu care va participa la o serie de reuniuni, care se desfasoara, in aceasta perioada, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite, continuand astfel demersurile de promovare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca Institutul "Elie Wiesel", desi are oameni dedicati in vederea realizarii Muzeului de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, are nevoie si de sprijinul autoritatilor centrale si locale. "Viitorul Muzeu de Istorie a Evreilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo, aflata in vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiei ministrul Melescanu a subliniat angajamentul…

