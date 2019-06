Meleşcanu: Prin luarea de poziţie de astăzi nu am încercat să…

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a facut marti precizari legate de situatia din Republica Moldova, afirmand ca numai prin votul electoratului se poate asigura credibilitatea oricarui guvern. Acesta a fost intrebat de jurnalisti la Parlament despre ultimele sale declaratii pe aceasta tema si pozitia oficiala a MAE. "Nu mi-am regandit pozitia fata de ieri (n.r. - luni). Noi ne-am pronuntat astazi si asta este pozitia Ministerului de Externe si o respectam cu totii. Ieri a fost discutie pe care am avut-o noi, nu v-am dat o declaratie de presa in legatura cu Moldova. Ieri dupa-amiaza, am organizat…