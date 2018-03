Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A aparut a treia scrisoare trimisa de Comisia Europeana autoritaților de la București. In care se cer precizari legate de victimele ANI. Printre acestea, Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Victor Alistar. In același stil ca și celelalte doua, cu trimitere la marea corupție.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care se solicita oficial inceperea evaluarii amdasadorilor, el precizand ca "nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea" si ca evaluarea va viza modul in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, ca evaluarea activitatii ambasadelor Romaniei desfasurata la nivelul MAE se va termina in maximum 10 zile si a precizat ca nu exista nicio lista cu sefi ai misiunilor diplomatice care vor fi evaluati, actiunea fiind una...

- Teodor Meleșcanu spune ca nu este vorba despre o lista cu ambasadori care sa fie evaluați cu prioritate, ci se va face o analiza asupra activitații tuturor diplomaților romani. "Nu este vorba despre o lista de ambasadori, ci de o cerere pentru evaluarea activitații ambasadelor, care bineințeles…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, intalnirea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat luni ca, in cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara, in cadrul careia problema interconectivitatii va fi una dintre temele principale. "In cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut, luni, ministrului de Externe, Teodor Melescanu (ALDE), o analiza din care sa reiasa ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune diplomatica sau atasat comercial, dar si o propunere de ambasador pentru Israel.

- Consiliul National al PNL a decis, ieri, sa mearga din nou pe mana lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2019, acesta urmand sa faca tandem cu Ludovic Orban, pe post de propunere de premier. In timp ce intreaga suflare liberala vota aceasta decizie, la Parlament, Klaus Iohannis s-a retras…

- La doar o zi de la marele Congres PSD, Traian Basescu a dezvaluit un aspect mai puțin cunoscut de presa. Social-democrații ar fi votat susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European.

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde candideaza pentru funcția de președinte executiv! Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis.”Inființarea…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD la Congresul care va avea loc sambata, potrivit televiziunilor de stiri, desi aceasta a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca nu ar fi trebuit sa fie organizate alegeri la acest Congres. Din informatiile…

- Realizatorul TV Radu Banciu a vorbit in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre vizita oficiala a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.„Vizita n-a fost un succes pentru țarișoara noastra. Deci el i-a vazut pe Klaus Iohannis, pe Liviu Dragnea,…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in perioada 01 martie – 15 mai 2018, se va desfasura Campania de depunere a cererilor unice de plata din acest an. Aceasta actiune se va derula in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectand calendarul stabilit si obiectivele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- In prima sa vizita oficiala ca premier la Bruxelles, Viorica Dancila a avut mai multe intalniri cu lideri europeni importanți. Premierul s-a declarat nemulțumit de stadiul lucrarilor la cele 3 spitale regionale, magistrala M6 de metrou și Podul de la...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea a fost „pe post de chibit” la intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca liderului PSD i-a fost frica sa o lase pe Viorica Dancila singura cu presedintele Iohannis.

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul in care in spatiul public au aparut informatii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Dancila: Sunt intarzieri cu spitalul regional de la Cluj si autostrada spre Targu Mures Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si a liniei de metrou M6. "Din pacate,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Victor Pițurca spune ca Ionuț Lupescu va candida pentru șefia FRF pe 18 aprilie și a dezvaluit cat caștiga acesta in funcția de director al Comisiei Tehnice al UEFA. "Lupescu e foarte bun in organizare. Am avut ocazia sa muncesc cu el 2-3 ani de zile la Federație. Era extraordinar. Era absolut peste…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a analizat dur prestatia politica a actorilor implicati in a treia numire de premier in decurs de un an de zile. Oreste taxeaza lipsa de variante cu care se confrunta presedintele Klaus Iohannis care nu a avut solutii politice la indemana fiind nevoit sa accepte propunerea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Teodor Melescanu, vicepresedintele ALDE a declarat, la finalul sedintei Coalitiei, ca isi insuseste propunerea PSD de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de prim-ministru. El a spus ca Viorica Dancila este “o persoana non-conflictuala, care a inteles foarte bine si si-a asumat programul de guvernare,…

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea Vioricai Dancila pentru pozitia de prim ministru, se arata intr-un comunicat semnat de mai mulți europarlamentari.

- Din postura de europarlamentar PSD și președinte al Organizației de Femei a PSD, Viorica Dancila a avut puține declarații despre subiectele arzatoare din ultimul an. Totuși, a militat pentru modificarea legilor Justiției, criticandu-i pe președintele Klaus Iohannis și pe fostul ministru de Justiției…

- Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are ”obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare”.

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat marti ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care partidul putea sa o faca in acest moment. "Viorica Dancila are anvergura internationala, este liderul parlamentarilor europeni romani, este un om care a dovedit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…