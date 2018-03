Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca premierul Viorica Dancila a aprobat o propunere de candidatura pentru postul de ambasador al Romaniei in Israel, insa nu o va face publica inainte de decizia presedintelui si de a primi acordul.Citeste si: Dezvaluiri INCREDIBILE…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, au declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila a aprobat, miercuri, o propunere de candidatura pentru postul de ambasador in Israel, precizand ca asteapta decizia presedintelui Klaus Iohannis, context in care nu poate face public numele.

- Viorica Dancila a declarat miercuri ca Ministerul Justitiei a raspuns solicitarii cu privire la documentul Comisiei Europene (CE) din octombrie 2012, confirmand existenta unor astfel de cereri din partea institutiei Europene. Premierul a precizat ca solicitarea numelor si a situatiilor dosarelor pe…

- Fostul premier Victor Ponta este ignorat de actualul prim ministru Viorica Dancila. Deputatul de Gorj a interpelat-o, in scris, pe Dancila, insa nu a primit niciun raspuns chiar daca era obligata sa faca acest lucru pana la sfâ...

- Surse diplomatice au declarat pentru „Adevarul“ ca PSD are doua variante pentru postul de ambasador in Israel: Monica Gheorghita, secretar de stat in MAE, si Catalin Dancu, consul al Romaniei la New York, fost avocat al vedetelor bucurestene, decorat de comunitatea evreiasca. De asemenea, sursele citate…

- Teodor Meleșcanu spune ca nu este vorba despre o lista cu ambasadori care sa fie evaluați cu prioritate, ci se va face o analiza asupra activitații tuturor diplomaților romani. "Nu este vorba despre o lista de ambasadori, ci de o cerere pentru evaluarea activitații ambasadelor, care bineințeles…

- In urma solicitarii exprimate de Liviu Dragnea in Congresul PSD, premierul Viorica Dancila a trimis catre Ministerul de Externe o scrisoare prin care ii solicita lui Teodor Meleșcanu nominalizarea de urgența a ambasadorului Romaniei in Israel și evaluare tuturor ambasadorilor și consulilor, susțin…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cozma il va inlocui in aceasta calitate pe Augustin-Leonid…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut, luni, ministrului de Externe, Teodor Melescanu (ALDE), o analiza din care sa reiasa ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune diplomatica sau atasat comercial, dar si o propunere de ambasador pentru Israel.

- Viorica Dancila a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca l-ar cununa pe liderul PSD, Liviu Dragnea, daca acesta i-ar cere. Premierul a explicat ca o cunoaste pe Irina Tanase, partenera de viata a lui Dragnea, si ca aceasta ar fi o „fata deosebita”.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Congresul Extraordinar al PSD din 10 martie incinge spiritele in partid. Cu doua ore inainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor la funcțiile din Biroul Permanent Național, s-au inscris oficial Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, pentru funcțiile de președinte executiv, și…

- Candidatura lui Mihai Poalelungi la funcția de judecator al Curții Constituționale a fost aprobata astazi de Consiliul Superior al Magistraturii, noteaza Noi.md. Poalelungi a fost unicul candiat inregistrat pentru fotoliul CC, fiind numit pentru un mandat de șapte ani. Postul a ramas vacant dupa ce…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca nu e normal sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei privind raportul despre Directia Nationala Anticoruptie inainte de prezentare, pentru ca nu vrea sa existe suspiciuni ca ar putea interveni in raport. "Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a anunțat, miercuri, dupa ședința PSD, ca șefii de CJ se vor reuni joi la Parlament, urmând sa participe și premierul Viorica Dancila, dar și mai mulți miniștri.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Premierul PSD a ajuns in centrul unui scandal dupa ce i-a catalogat pe europarlamentarii care „dezinformeaza UE“ drept „autisti“, demonstrand o totala lipsa de empatie cu suferinta bolnavilor.

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, sambata, la RFI, referindu-se la autosesizarea Consiliului in cazul declaratiei Vioricai Dancila, ca in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective si ca nu orice cetatean este premierul Romaniei.Presedintele CNCD a precizat ca,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Sunt persoane care se plang ca le-au scazut salariile. Cum explica premierul: "Plata egala pentru munca egala e un principiu. Nu putem pentru aceeași munca sa avem salarii diferite(...). Incepand din martie vom crește salariile in invațamant cu 20%, am susținut intotdeauna sanatatea și educația(...).…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, azi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. Initial, premierul anuntase…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Deputatul european Siegfried Muresan apreciaza ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat, luni, ca inca spera la o colaborare bazata pe interesele Romaniei, inclusiv cu fortele politice de Opozitie, in cadrul guvernarii pe care o va exercita. "Am ascultat cu foarte multa atentie tot ce ati spus fiecare dintre dumneavoastra. In…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- Premierul desemnat și miniștrii propuși sa preia portofoliile in noul guvern se pregatesc pentru audierile și votul de luni din Parlament. Urmeaza discuții cruciale intre Viorica Dancila și viitorii membrii ai echipei sale, dupa ce ieri a fost anunțata lista oficiala.

- La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale PSD Iasi, pe loc neeligibil.Este considerat un apropiat al actualului lider al filialei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, dupa ce timp de mai multi ani a fost sustinator al europarlamentarului Catalin…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Cu o frizura noua și strajuita pe rand de Liviu Dragnea și secretarul general al PSD, premierul desemnat Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii UDMR și ai minoritaților naționale din Parlament.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, are o predilectie pentru vestimentatia cu motive etnice, asa cum se observa din aparitiile sale, dar, în acelasi timp, îi plac si tinutele stilate.

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- 24 de ore i-au fost de ajuns presedintelui Klaus Iohannis pentru a o desemna pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat pentru postul de europarlamentar este argeseanca Maria…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- In timpul galei Globurilor de aur, Oprah Winfrey, (extrem de) celebra realizatoare și prezentatoare TV din SUA a ținut un discurs impresionant pe care mulți l-au considerat un prim pas inspre o candidatura la prezidențiale. Oprah fiind, femeie, neagra și de orientare liberala, aceasta candidatura…