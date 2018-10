Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, in urma intalnirii cu omologul olandez Stef Blok, ca in planul cooperarii economice relatia dintre cele doua tari are in continuare foarte multe oportunitati neexplorate. El a evidentiat totodata ca Olanda este un mare investitor in Romania, generand aparitia a numeroase locuri de munca, precum si faptul ca in Regatul Tarilor de Jos exista peste 30.000 de romani, majoritatea cu varste sub 35 de ani. "Vorbim despre o resursa umana inalt calificata care contribuie la economia olandeza si care este foarte bine racordata si integrata…