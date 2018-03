Stiri pe aceeasi tema

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni…

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in privinta preturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, intr-o…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "În cadrul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt "expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- Romania si Bulgaria, care nu pierd nicio ocazie sa se prezinte drept state UE stabile si sigure, fac presiuni sa fie primite in zona Schengen, dar se pare ca vor ramane ”copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle, potrivit news.ro.Ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri, 7 februarie, ca noul premier de la Bucuresti, Viorica Dancila, va intreprinde o vizita oficiala in luna februarie curent in Republica Moldova

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Obiectivul strategic al Romaniei in relatiile cu Republica Moldova ramane integrarea europeana a statului vecin, aceasta fiind "singura optiune care poate sa aduca prosperitate, siguranta si libertate cetatenilor indiferent de varsta, etnie, de limba vorbita sau confesiunea religioasa" a declarat, marti,…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. El s-a referit si la declaratiile…

- Exista un "consens national" de a nu accepta idei ce promoveaza, in componenta Uniunii Europene, conceptele de "nucleu dur" si "periferie" iar Romania nu este singura "in aceasta batalie", a declarat, joi seara, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a vorbit la Antena 3, pornind…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a sustinut, luni, ca prioritatile Romaniei in ceea ce priveste bugetul Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii sunt fondurile de coeziune si politica agricola comuna.

- Activiștii maghiari au acoperit emblema ambasadei de la Budapesta cu steagul secuiesc, iar MAE susține ca scopul este de defaimare a simbolurilor nationale. ”Ministerul Afacerilor Externe îsi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis marti AGERPRES,…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Miscare de ultima ora a celebrului Florin Iordache, seful comisiei speciale care se ocupa de schimbarea legilor justitiei. Iordache si ministrul de Externe, Teodor Melescanu au tradus modificarile de la legile justitiei si le-au trimis ambasadorilor din tarile importante. VEZI DOCUMENTELE…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

