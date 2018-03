Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "În cadrul…

- Romania doreste sa contribuie activ la relansarea proiectului european, asumandu-si parte a acestui deziderat prin organizarea summitului european extraordinar de la Sibiu din 9 mai 2019, pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,…

- Romania ascunde mizeria sub pres, cand vine vorba de curațenia din spitale. Potrivit raportarilor oficiale, Romania are cele mai curate spitale din Uniunea Europeana. Belgia, de exemplu, raporteaza de aproape cinci ori mai multe infectii asociate actului medical.

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- In ultimii ani, Romania a fost clasata printre primele state din Uniunea Europeana cu cele mai multe condamnari CEDO pentru incalcarea articolului 6 din Convenție. In ciuda acestui fapt, niciun magistrat nu a suferit sancțiuni financiare sau disciplinare pentru incalcarile grave ale drepturilor fundamentale,…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca viitorul Romaniei este legat intr-o mare masura de stabilitatea si dezvoltarea regiunii Marii Mediterane, relatiile actuale dintre Romania si tarile din aceasta regiune fiind cu atat mai puternice cu cat ele "sunt cimentate de legaturile…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta a aratat responsabilitate atunci cand a desemnat o, transmite Realitatea.net. "Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Teodor Melescanu, propus pentru portofoliul Afacerilor Externe in Cabinetul Dancila, a primit, luni, avizul comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului cu 14 voturi "pentru", 7 "impotriva". El a enumerat prioritatile ministerului, care "sunt cele inscrise in programul de guvernare", Melescanu…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a subliniat, la Antena 3, ca reprezentanța de la București a Comisiei Europene trebuie sa se informeze mai bine asupra realitaților politico- juridice din Romania, respectiv sa dea o imagine corecta și obiectiva oficialilor europeni.

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016). Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016. Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8…

- [caption id="attachment_39594" align="alignleft" width="387"] Imagine simbol/Sursa: Eurometropolis.eu[/caption] Cetațenii moldoveni pot participa la o consultare publica privind stirile false si dezinformarea online inițiata de Comisia Europeana. Propunerile și sugestiile cetațenilor pot fi expediate…

- Ministrul Teodor Melescanu, vizita la Cernauti, in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. La Cernauti,…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- „Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fața de Parlamentul Romaniei, fața de Romania, modul in…

- Florin Iordache a recunoscut ca a fost o problema vizavi de acest subiect. "Sincer, noi le-am tradus in engleza. La cați parteneri are Romania, nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana etc. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de…

- Dupa ce presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004,...

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Rareș Bogdan…