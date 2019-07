Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei romane a spus ca trupele ruse din Transnistria sunt "unele sub forma de ramasite din Armata a 14-a, altele, Castile Albastre". "La ora actuala, bineinteles ca putem sa discutam despre diverse scenarii. Lucrul cel mai important este cum vor evolua lucrurile in realitate si…

- Republica Moldova trebuie sa se foloseasca de benificiile pe care ar putea oferi Uniunea Eurasiatica, iar reprezentanții Guvernului și Parlamentului trebuie sa participe la evenimentele care sunt organizate de aceasta uniune. Declarația aparține președintelui Igor Dodon. În cadrul…

- Sprijinirea Federației Ruse în asambleea Consiliului Europei este un act nu doar neprietenesc și imoral ci și un act de agresiune diplomatica la adresa Ucrainei. Prin votul sau Andrei Nastase transforma Republica Moldova într-un complice al agresiunii Federației Ruse…

- Diplomatul a reiterat ca Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) se afla ilegal pe teritoriul Republicii Moldova si trebuie retras neconditionat, impreuna cu armele din dotare si stocurile de munitii. Seful misiunii diplomatice moldovenesti la Viena a subliniat ca partea rusa aplica de mai multi…

- Republica Moldova a reiterat - prin vocea ambasadorului moldovean in Austria, Victor Osipov, in cadrul Forumului pentru Cooperare in domeniul Securitatii (FCS) - ilegalitatea stationarii trupelor rusesti pe teritoriul sau si a contestat invocarea de catre Rusia a acordului din 1992, informeaza Moldpres…

- Misiunea permanenta a Republicii Moldova pe langa OSCE a atras atentia statelor participante ca Federatia Rusa face in mod inadecvat referinta la Acordul din 1992 Cu privire la principiile solutionarii pasnice a conflictului din regiunea transnistreana in cadrul schimbului anual de informatii militare,…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Zinaida Greceanîi, a avut în cadrul vizitei sale la Moscova o întrevedere cu președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin. © Sputnik / Osmatesco PSRM o va inainta pe Zinaida Greceanii…

- Vineri, 12 aprilie, ora 12.00, la centrul de presa Sputnik Moldova va avea loc videoconferința cu tema: „Amnistia migraționala 2019 in Federația Rusa pentru cetațenii Republicii Moldova”.