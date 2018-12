Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, intr-un interviu la BBC, ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va face „prostia” sa ia masuri impotriva romanilor dupa Brexit, el explicand ca doar in sanatate lucreaza 10.000 de asistente si medici romani, iar daca acestia ar fi dati…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana, fara acordul celor 27 de state membre ale Blocului comunitar, relateaza BBC. Citeste si Avocatul General al CJUE: Marea Britanie poate revoca unilateral…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit joi, la Bruxelles, in marja Consiliului JAI, cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania, printre temele abordate numarandu-se drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei.…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Potrivit unor surse britanice ale publicatiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere a oricarui acord vamal provizoriu. Intre Londra si Bruxelles persista dezacordul privind modalitatea de evitare a unui regim strict al frontierei dintre Republica Irlanda,…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis joi ca guvernul de la Roma nu va schimba nici macar 'o virgula' din proiectul de buget pentru anul viitor, desi acesta a fost respins de Comisia Europeana, scrie Politico.eu.'Pentru ca suntem politicosi, deschidem scrisorelele de la Bruxelles,…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Cand…