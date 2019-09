Meleșcanu, ofertă pentru Tăriceanu: “Soluția simplă ar fi să mă suspende șase luni” Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu, susținut de PSD pentru Senat, a declarat ca este dispus sa fie suspendat din ALDE timp de șase luni pengtru a rezolva problema legata de poziția partidului dar și pentru menținerea grupului de la Senat. Meleșcanu susține ca a discutat acest subiect și cu alți colegi, scrie pesurse.ro Intrebat daca grupul The post Meleșcanu, oferta pentru Tariceanu: “Soluția simpla ar fi sa ma suspende șase luni” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Meleșcanu a intrat in Senat singur și s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Meleșcanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Gestul…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, a acceptat, la propunerea PSD, funcția de președinte al Senatului Romaniei. De altfel, propunerea a venit chiar din partea premierul Viorica Dancila in ședința de grup a senatorilor PSD care a avut loc azi. Teodor Meleșcanu, care este vicepreședinte ALDE,…

- Premierul susține ca nu a primit de la fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, documentul oficial privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite. „Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleșcanu. O semnam și o trimiteam la Cotroceni,…

- Mihai Fifor a aratat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca a primit mesaje de la membrii ALDE care ii spuneau ca nu ințeleg ce jocuri face Tariceanu și a anunțat ca ușa PSD este deschisa tuturor celor din ALDE care „nu sunt dispuși sa accepte sa fie sacrificați in numele intereselor ascunse”.…

- Dupa mai bine de doua ore de dicuții, ALDE a votat sa paraseasca Colaiția și sa iasa de la guvernare. Șefii filialelor ALDE și conducerea centrala a partidului au decis, luni, in Parlament, sa iasa de la guvernare și sa faca alianța cu Pro Romania,zic surse din partid. Au fost doar doua abtineri. “E…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a dat explicații despre concluziile la care s-a ajuns in urma analizei privind votul din diaspora, la alegerile din 26 mai. MAE se ocupa doar cu sprijinul logistic, de de pregatirea si organizarea alegerilor din diaspora ocupandu-se Biroul Electoral Central, a…