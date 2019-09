Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii ALDE o susțin in turul 2 pe Alina Gorghiu la șefia Senatului, impotriva lui Teodor Meleșcanu, a anunțat Ion Popa, candidatul ALDE care nu a intrat in turul 2.Daca se pastreaza votul din primul tur, Gorghiu va avea 62 de voturi, Meleșcanu 67 și raman cele 5 abțineri/voturi nule din…

- S a terminat sedinta din plen in care trebuia sa fie ales presedintele Senatului. In urma alegerilor, Teodor Melescanu a obtinut 67 voturi, iar Alina Gorghiu, 49 de voturi, acestia fiind primii clasati pentru sefia Senatului.Pentru ca Melescanu nu a primit majoritatea de 67 1, va exista un al doilea…

- Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca UDMR ar susține candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru șefia Senatului, daca aceasta va exista. Totodata, Kelemen Hunor a afirmat ca maghiarii resping numirea lui Teodor Meleșcanu la conducerea forului superior al Parlamentului, scrie pesurse.ro „Am discutat…