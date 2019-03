Stiri pe aceeasi tema

- Trei marinari romani au fost rapiti in noaptea de duminica de la bordul tancului de produse chimice Histria Ivory, sub pavilion Malta, de catre pirati, in Golful Guineea si dusi spre o destinatie necunoscuta, potrivit Ministerului Afacerilor Externe roman. Surse din cadrul companiei armatoare Histria…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, intrebat despre incidentul care a avut loc in apele teritoriale ale statului Togo si in care sunt disparuti trei romani, ca a fost activata...

- La cateva saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu gripa, un copil a inceput sa aiba dureri la membrele inferioare. Parinții celui mic nu au banuit nicio clipa ca durerile fiului lor aveau vreo legatura cu virusul gripal, fiind convinși ca erau dureri de creștere. In doar cateva zile, copilul era paralizat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca afirmatiile pe care le face Federatia Rusa in privinta scutului antiracheta de la Deveselu sunt ”un pretext” de a incerca sa acopere problemele pe care le are cu respectarea prevederilor Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania este o țara care are interese, care iși dorește anumite perspective și care cauta instrumentele necesare...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca baza de la Deveselu este pur defensiva, iar Romania va avea vineri o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii. Ministerul Apararii din Rusia a informat joi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca, daca Marea Britanie va parasi UE fara un acord, este posibil ca cetatenii romani sa aiba probleme. Parlamentarii britanici au respins masiv, marţi seară, acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu…