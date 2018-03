Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca România, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, în contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei

- UPC marcheaza in 2018 un sfert de veac de prezenta in Romania. Un sfert de veac de investitii si de inovatie in tehnologia comunicatiilor. Or, atunci cand vorbim despre comunicatii cu adevarat moderne in Romania stim sigur ca istoria lor s-a scris dupa 1990, anul schimbarii regimului comunist cu un…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, si cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul careia a reiterat ca "substanta Parteneriatului strategic o reprezinta aprofundarea legaturilor…

- Ambasada Rusiei la București a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomați ruși, se afirma într-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentanței diplomatice. "În legatura cu numeroasele întrebari…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut luni o intrevedere cu omologul din Republica Lituania, Linas Linkevicius, in cadrul vizitei oficiale a sefului diplomatiei lituaniene la Bucuresti si a discutat cu acesta inclusiv despre extinderea Uniunii Europene si despre Parteneriatul Estic.…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul Romaniei ca va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otravit la Londra. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury, informeaza Mediafax."Urmare a ...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a trimis la Cotroceni propunerea pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. Numele nu a fost facut public inainte ca presedintele sa-si dea acordul. Potrivit unor surse politice si diplomatice, propunerea este Monica Gheorghita, in prezent secretar…

- Romania va continua sa fie parte a Francofoniei, fiind legata intim de aceste valori, au dat asigurari autoritatile de la Bucuresti cu prilejul conferintei "Modelul cultural francofon al Romaniei centenare", dedicata marcarii a 25 de ani de Francofonie institutionala in Romania, eveniment organizat…

- Teodor Melescanu: Istoria Romaniei este legata de valorile Francofoniei Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis astazi, cu prilejul celebrarii Zilei Internationale a Francofoniei si aniversarii a 25 de ani de la aderarea României la miscarea francofona, ca "istoria României…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, scrie news.ro.Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.Anul trecut, in 20 februarie, Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES,…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. Cei doi…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Casa Romano – Chineza impreuna cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti serbeaza Anul Nou Chinezesc - Anul Cainelui de Pamant la Ateneul Roman in data de sambata 10 februarie 2018, ora 18.30. Spectacolul de Gala este sustinut de grupul etnic „Nair Band” din China si trupa de copii „AS” a…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari. Teodor Melescanu a amintit ca Romania contribuie la bugetul comunitar - si astfel finantarile europene sunt…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ministrul Apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, seful diplomatiei romane salutand ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea ca relatiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…