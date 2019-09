Meleşcanu: Moţiunea de cenzură va arăta care este echilibrul forţelor politice în Parlament Teodor Melescanu a explicat, la Digi24, ca motiunea de cenzura va arata care este echilibrul fortelor politice in Parlament.



''Decizia CCR nu se discuta, ci se aplica. Este obligatorie. Din acest punct de vedere s-au clarificat anumite aspecte, dar a ramas problema de baza referitoare la sprijinul Parlamentului, existenta unei majoritati in Parlament. Probabil va avea loc intr-o perioada scurta de timp. Motiunea de cenzura ne va da o idee foarte clara cu privire la echilibrul de forte din Parlament si dupa aceea se vor adopta masuri ca sa poti sa vii in fata Parlamentului, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

