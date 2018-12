Meleşcanu: Marea Unire a fost actul sublim de voinţă naţională românească "As putea incerca sa va descriu in 100 de cuvinte ce inseamna pentru noi cei 100 de ani de la faurirea statului unitar roman modern. Insa este mult prea putin. Marea Unire a fost actul sublim de vointa nationala romaneasca. Nu este opera niciunui om politic, partid sau guvern, ea apartine natiunii. Insa adevarul este ca fara jertfa inaintasilor nostri, fara determinarea si lupta neobosita a romanilor de la 1918, destinul nostru poate ar fi fost altfel. Suntem aici gratie celor care au cunoscut momentul oportun si au stiut sa inlature mentalitatile revansarde si conflictuale, oferind exemplu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

