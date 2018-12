Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, conform news.ro.La cateva ore…

- "In data de 5 iulie 2018, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, membrii Parlamentului European au votat rezoluția privind sistarea asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova. Ținand cont de decizia luata, de faptul ca prin votarea rezoluției intoarcem Republica Moldova dinspre Europa…

- Ministrii din cabinetul britanic condus de Theresa May au nevoie de mai mult timp pentru a examina posibilele mecanisme de a garanta ca Marea Britanie nu poate fi legata juridic de Uniunea Europeana printr-o asa-numita 'plasa de siguranta' pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa…

- Klaus Iohannis a sustinut o alocutiune in cadrul primei sesiuni de lucru a Summitului "Building the future together: Promoting inclusive growth and sustainable connectivity". "In alocutiunea sa, presedintele Romaniei a salutat activitatea ASEM, care, de-a lungul existentei sale de peste doua…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters.'Brexitul este o problema grava pentru Scotia', a spus Nicola Sturgeon…

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa''…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…