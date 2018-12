Stiri pe aceeasi tema

- Romania sustine acordul privind Brexitul incheiat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, precum si declaratia politica privind viitorul cadru al relatiei lor post-Brexit, a declarat duminica la postul BBC ministrul roman de externe, Teodor Melescanu. ''Considerăm că este esenţial pentru…

- ''Consideram ca este esential pentru statele membre ale UE sa existe un acord de retragere care sa permita o iesire ordonata si predictibila a Regatului Unit din Uniunea Europeana'', a subliniat seful diplomatiei romane, adaugand ca din punctul de vedere al Romaniei este important in perspectiva…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe afirma, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, ca obiectivele urmarite de Romania pe parcursul procesului de negociere a Acordului de retragere din UE a Regatului Unit au fost atinse, in principal cele care vizeaza protejarea drepturilor cetatenilor romani…

- Intrevederea a avut loc in prezenta E.S. Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Obiectivul strategic al Romaniei este ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa aiba o relație cat mai apropiata, dupa producerea Brexitului. Intrarea London…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…