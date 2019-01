Stiri pe aceeasi tema

- "Am convingerea ferma ca nu exista alternativa viabila pentru viitorul democratic al Republicii Moldova decat parcursul european. Prin urmare, incurajez Guvernul Republicii Moldova sa ia toate masurile necesare pentru avansarea parcursului european si implementarea reformelor in baza Acordului de…

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Teodor Melescanu, a declarat in seara zilei de duminica, 6 ianuarie, la un post de televiziune, ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria este un caz clar de discriminare, iar Guvernul ia in considerare sa se adreseze Curtii de Justitie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, au dat publicitatii sambata o declaratie comuna, in care se arata ca exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta un instrument de lupta politica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit vineri pe ambasadorul Confederatiei Elvetiene la Bucuresti, Urs Herren, in vizita de ramas bun, potrivit Agerpres. "Cele doua parti au apreciat bunele relatii de cooperare existente intre Romania si Elvetia in diverse domenii si redinamizarea,…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a semnat vineri, 14 decembrie a.c., alaturi de Ministrul Afacerilor Externe și Expatriaților din Palestina, E.S. Riad Malki, Programul de cooperare culturala intre Ministerul Culturii și Identitații Naționale și Ministerul Culturii din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat miercuri, in a doua zi a reuniunii ministrilor de Externe NATO de la Bruxelles, ca tara noastra va continua sa isi mentina un profil activ si o prezenta semnificativa in teatrul de operatii din Afganistan si in 2019. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit luni cu ministrul adjunct de Externe al Republicii Populare Chineze, Wang Chao, cu care a discutat despre modalitatile prin care Romania poate contribui la avansarea Parteneriatului strategic cuprinzator UE-China, in contextul asumarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut o convorbire telefonica joi cu omologul canadian, Chrystia Freeland, fiind trecute in revista aspecte ale relatiei bilaterale, cu accent pe cooperarea consistenta in cadrul NATO, in perspectiva celebrarii in 2019 a o suta de ani de la stabilirea…