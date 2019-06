Meleșcanu l-a sunat pe omologul ungar. Convorbire imediată după conflictul de pe Valea Uzului ”Șeful diplomației romane i-a adresat omologului ungar solicitarea de a transmite un mesaj foarte clar comunitații maghiare de a evita confruntarile și escaladarea tensiunilor. Ministrul Teodor Meleșcanu a evidențiat importanța identificarii unor soluții practice care sa fie acceptate de intreaga comunitate locala, romani și maghiari deopotriva și a subliniat dreptul neingradit al fiecarui stat de a-și comemora eroii ingropați in acest cimitir. In același timp, ministrul Teodor Meleșcanu a dat asigurari ca sunt luate masurile necesare pentru a evita escaladarea nedorita a situației.” se arata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

