Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a asigurat miercuri pe ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti ca Romania este pregatita de preluarea Presedintiei Consiliului UE, in cadrul unui dejun de lucru organizat de Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei austriece a Consiliului.



Potrivit unui comunicat al MAE remis AGERPRES, ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele Presedintiei austriece a Consiliului UE si a reiterat sprijinul Romaniei pentru eforturile depuse in atingerea prioritatilor stabilite de aceasta.



