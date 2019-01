Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista BBC l-a intrebat, luni seara, pe ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, de ce guvernul de la București incearca sa dea o amnistie pentru politicieni corupți, intre care și liderul PSD. Meleșcanu incearca in prima faza explicația cu penitenciarele supraaglomerate, insa jurnalista BBC,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, intr-o interventie la BBC, ca autoritatile romane incearca sa rezolve problema supraaglomerarii din puscarii, intrebat fiind de ce intentioneaza sa se dea amnistie pentru politicieni corupti, printre care si liderul PSD Liviu Dragnea.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu (ALDE), și-a atras critici in PSD pentru ca nu a prezentat in coaliția de guvernare a analiza a activitații ambasadorilor și nu a propus rechemarea in țara a lui George Maior. Surse din PSD au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca social-democrații ar fi dorit o mai buna…

- In plin scandal legat de amnistie și grațiere, Victor Ponta readuce in prim plan episodul din Vanuatu din 2015, cand președintele Parlamentului Marcellino Pipite, condamnat pentru coruptie, s-a autogratiat, profitand de faptul ca președintele țarii era plecat peste hotare. Liderul PSD Liviu Dragnea…

- Romania se poate lauda cu 100 de ani de unitate nationala, dar, in rest, tara nu arata prea bine, cu Moldova, odinioara inaintea Tarii Romanesti, macar din punct de vedere cultural, decuplata astazi in modul cel mai brutal de celelalte provincii, si nu doar pentru ca nu are o autostrada, ci pentru ca…

- Liviu Dragnea a avut o ieșire nervoasa nu numai in fața jurnaliștilor, ci și in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse, unul din oamenii cu care s-a certat liderul PSD este deputatul social-democrat Marcel Ciolacu, pe care l-ar fi inghesuit intr-un perete. Raluca Turcan…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a cerut joi „specialiștilor in politica externa” Klaus Iohannis și Teodor Meleșcanu sa „traduca” declarația facuta in urma cu o zi de președintele Vladimir Putin, care a avertizat ca țarile europene care gazduiesc sisteme de rachete

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca i-a lasat un set de întrebari președintelui Klaus Iohannis, în urma consultarilor de la Cotroceni."I-am lasat domnului presedinte 10 principiii pe care le urmarim noi, de asemenea i-am lasat si un set de 7 întrebari la care…