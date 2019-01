Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac al Familiei, Juliane Bogner-Strauss, respinge criticile de la Bucureși privind indexarea alocatiilor copiilor imigrantilor. Ea afirma ca Romania trebuie sa aiba o pozitie "neutra", in calitatea sa de presedinte al Consiliului Uniunii Europene (UE). Pentru o tara care exercita Presedintia…

- Comisia Europeana (CE) susține ca va analiza legea din Austria privind ajustarea alocațiilor copiilor de alta naționalitate, care traiesc impreuna cu parinții, in ceea ce privește compatibilitatea ei cu legea UE. Oficialii de la Bruxelles precizeaza ca, in principiu, legislația blocului comunitar nu…

- Legea privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului a intrat in vigoare pe 1 ianuarie in Austria. "Comisia Europeana ia nota de adoptarea legii care introduce indexarea…

- „E un caz clar de discriminare, de ce? Pentru ca romanii care muncesc in Austria platesc impozitele si taxele ca orice muncitor sau om incadrat in munca din Austria, indiferent de nationalitate. Deci ei contribuie la bugetul statului. Din acest punct de vedere evaluam acum in prezent posibilitatea,…

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține, referitor la decizia Austriei de a taia alocațiile copiilor de imigranți, ca, din postura de presedinte al Consiliului UE, Romania trebuie sa se asigure ca aceasta actiune "nu creeaza premisele unei Europe disproportionate, care utilizeaza unitati…

- Agenda romana a presedintiei Consiliului UE Bugetul multianual de dupa 2020 si cresterea rolului global al forului comunitar se afla printre dosarele pe care România le are pe agenda presedintiei rotative a Consiliului UE. Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a precizat, în…

- Ministrul roman de externe Teodor Melescanu a indicat miercuri la Belgrad, in cadrul intalnirii sale cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, ca Romania va sustine politica de extindere a Uniunii Europene in timpul presedintiei sale, care va debuta la 1 ianuarie 2019, relateaza agentia Tanjug, potrivit…

- Ministrul roman de externe Teodor Melescanu a indicat miercuri la Belgrad, in cadrul intalnirii sale cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, ca Romania va sustine politica de extindere a Uniunii Europene in...