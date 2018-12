Meleşcanu, întâlnire cu premierul sârb Ana Brnabic Potrivit dnei Brnabic, Serbia este constienta de faptul ca legaturile stranse cu vecinii reprezinta o conditie pentru stabilitate, progres si dezvoltare economica, si Romania ocupa in acest sens un loc semnificativ. Intr-un comunicat al biroului de presa al guvernului sarb se precizeaza ca premierul Brnabic i-a multumit Romaniei pentru sprijinirea obiectivului Serbiei de integrare europeana.



