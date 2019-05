Melescanu: inghesuiala mare este la ambasada si la consulat Inca de dimineata, romanii din afara tarii au mers la sectiile de votare, pentru a-si exprima optiunile electorale. Au fost situatii in care s-au format cozi, iar timpii de asteptare s-au prelungit, fapt care i-a nemultumit pe unii dintre oamenii care s-au vazut nevoiti sa astepte mai mult decat sperau pentru a ajunge la urne. […] Melescanu: inghesuiala mare este la ambasada si la consulat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

