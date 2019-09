Meleșcanu încearcă să-i întindă o capcană lui Călin Popescu Tăriceanu Situația de pe scena politica este una cu adevarat exploziva, iar mișcarile sunt dintre cele mai spectaculoase. Viorica Dancila a negociat cu o serie de lideri ALDE, care il vor parasi pe Tariceanu și vor accepta sa intre in Guvern pentru a ocupa posturile ramase vacante, iar structura politica Guvernului sa nu se schimbe și in acest fel sa nu se ajunga la un vot in Parlament. Citește și: SURSE - SCHIȚA VIITORULUI GUVERN: mutarile pregatite de PSD pentru cabinetul Dancila 2 Din acest punct al jocului politic se intra in labirintul procedurilor statutare. Pentru a fi exclus Teodor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

