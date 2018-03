Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, o scrisoare prin care ii cere nominalizarea urgenta a ambasadorului Romaniei in Israel, dar și evaluarea personalului diplomatic (ambasadori, consuli). De altfel, la congresul extraordinar organizat saptamana trecuta,…

- Ambasadorii romani urmeaza sa fie luați la puricat de catre ministerul condus de Teodor Meleșcanu. Sub imperiul directivelor emise de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, MAE pregatește terenul pentru doua obiective: presiune pe președintele Klaus Iohannis pentru a lua cat mai rapid o…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat luni ca, in cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara, in cadrul careia problema interconectivitatii va fi una dintre temele principale. "In cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca cel mai probabil luni va fi stabilita o data pentru evaluarea activitatii Cabinetului pe care il conduce, la o luna de la preluarea mandatului. "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Administratia Prezidentiala transmite ca este nevoie de o analiza aprofundata a raportului privind activitatea manageriala de la DNA, prezentat de Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. "Din cauza lipsei de claritate in…

- Anunt soc al ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acesta spune ca raportul pe care il prezinta astazi nu reprezinta o evaluare a activitatii DNA.Citește și: Ce BUGET are Primaria Capitalei in 2018 – Cum va investi Gabriela Firea banii "Se implineste un an de la preluarea de catre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, scrie news.ro.Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.Anul trecut, in 20 februarie, Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Astazi, 16 februarie, prim-ministrul Romaniei, Vasilica Viorica Dancila și ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, au participat la ședința de evaluare a activitații desfașurate in anul 2017 de Inspectoratul General al Poliției Romane, potrivit unui comunicat al MAI remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca viitorul Romaniei este legat intr-o mare masura de stabilitatea si dezvoltarea regiunii Marii Mediterane, relatiile actuale dintre Romania si tarile din aceasta regiune fiind cu atat mai puternice cu cat ele "sunt cimentate de legaturile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu a dezvaluit la DCNews Live temele discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul vizitei pe care diplomatul a efectuat-o in Romania.

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau roman, Teodor Melescanu. Vizita va include o intrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor…

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau român, Teodor Melescanu. Vizita va include o întrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ministrul Apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, seful diplomatiei romane salutand ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea, George Luchici, a participat vineri, 26 ianuarie 2018, la Sala "Mihail Kogalniceanuldquo;, la evaluarea anuala a activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" pe anul 2017.Potrivit ISU Delta, alaturi de conducerea ISU "Delta", la manifestarea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere.Iata lista oficiala prezentata de Viorica Dancila: Prim-ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea ca relatiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, spune ca pana la acest moment nu exista informatii ca printre victimele accidentului feroviar produs joi dimineata in Italia ar fi si cetateni romani. "Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala, continua operatiunile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE, intr-un comunicat. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene vor fi Libia,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele executiv al acesteia, David Harris, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. In cadrul intrevederii,…

- Astazi, 19 ianuarie a.c., la Sala „Barbu Stirbei” a Centrului Cultural Judetean Calarasi, a avut loc „Evaluarea activitatii desfasurate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Calarasi in anul 2017”. La aceasta activitate, au participat directorul Direcției de comunicații și tehnologia informației din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca a convenit cu omologul italian Angelino Alfano sa demareze pregatirea celei de a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. "România si Italia au o relatie economica excelenta cladita pe doua decenii de parteneriat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Florin Iordache i-a transmis ministrului de Externe, Teodor Melescanu, mai multe documente, printre care unul in care sunt prezentate modificarile la legile Justitiei si cele trei proiecte de modificare a legilor, toate traduse și in engleza, pentru a fi trimise ambasadorilor.

- Florin Iordache a transmis joi ministrului de Externe, Teodor Melescanu, textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate recent in Parlament, precum si un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi, au declarat surse parlamentare pentru Mediafax.