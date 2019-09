Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, este responsabil pentru toate problemele pe care le intampina partidul pe care acesta il conduce si de aceea trebuie sa-si asume consecintele actiunilor sale potrivit Agerpres. "Iata ca in final culegi ce…

- ”Calin, Iata ca, in final, culegi ce ai semanat, vant și dezbinare. Orgoliul a fost mai important decat logica. M-ai dat afara și cu asta ai dizolvat grupul parlamentar. Tu eșți responsabil pentru ca ALDE nu are candidat, iar Mircea Diaconu ramane fara reprezentanți in secțiile de votare.…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, afirma ca a urmat pasii lui Calin Popescu-Tariceanu, care a fost ales de doua ori presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD, acuzandu-l pe liderul ALDE isi vinde partidul pentru salvarea sa personala, transmite Agerpres. "Intreb din nou: cu ce am gresit?…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a anuntat joi ca isi va ''cauta dreptatea in justitie'', dupa ce a fost exclus din ALDE. Melescanu spune ca aceasta decizie a conducerii ALDE este neconstitutionala si ilegala. "Din pacate, s-a adoptat o decizie de excludere a mea din ALDE care este perfect…

- Teodor Meleșcanu, ales președinte al Senatului, va contesta excluderea sa din ALDE. Acesta a facut anunțul in urma cu puțin timp, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca toți cei care fac parte din echipa PSD vor fi dați afara din partid. Valeriu Motoc The post Meleșcanu ataca in…

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat ca a votat împotriva alianței cu Pro România, precizând ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, însa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna, potrivit…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care lanseaza sageți la adresa ALDE și a iminentei ieșiri de la guvernare a acestui partid, chiar daca pana la aceasta ora nu a fost facut un anunț oficial. Dancila afirma ca social-democrații vor merge ”inainte” cu guvernarea, alaturi…