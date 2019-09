Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, incearca un nou puci in Senat și vrea sa-l lase pe Calin Popescu Tariceanu in afara jocului.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca poate caștiga alegerile Surse politice convergente ne-au…

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a anunțat ca va prezenta, luni, acțiunea in instanța pentru excluderea sa din ALDE. El a adaugat ca se va supune deciziei Curții Constituționale, daca PNL și Calin Popescu Tariceanu vor contesta numirea sa in funcția de președinte al Senatului, conform Mediafax.„In…

- "Dupa alegerea presedintelui Senatului se renegociaza, daca este cazul, repartizarea functiilor din Biroul permanent. Se constata ca nu este necesara o reimpartire a functiilor in Biroul permanent", a spus Radu Preda, anuntand in plen decizia Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a declarat luni ca liderii de grup vor analiza solicitarea lui Calin Popescu-Tariceanu de renegociere a functiilor in Biroul permanent al Senatului in urma desfiintarii grupului ALDE si cererea de configurare a unui grup mixt "Democratia". "Asta…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca intentia liderului ALDE de a ataca la CCR decizia de marti a Camerei Superioare a Parlamentului de a-l alege sef al acestei institutii reprezinta "o cauza pierduta", pentru ca a fost respectat Regulamentul Senatului. "Din punctul meu de…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a sustinut ca patru senatori de la ALDE au fost alaturi de el la plenul de marti, trei votand pentru a prelua conducerea Camerei superioare iar al patrulea s-a abtinut."Au fost cativa colegi din ALDE (care au votat cu el in turul doi - n.r.) (...)…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a sustinut ca patru senatori de la ALDE au fost alaturi de el la plenul de marti, trei votand pentru a prelua conducerea Camerei superioare iar al patrulea s-a...

- Noul presedinte al Senatului va fi ales marti, dupa ce saptamana trecuta fostul presedinte al forului Calin Popescu-Tariceanu a demisionat ca urmare a retragerii ALDE de la guvernare. Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut…