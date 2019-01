Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la Digi 24, ca Romania si Bulgaria, cel mai probabil, vor intra in spatiul Schengen in acelasi timp. "Romania si Bulgaria suntem frati siamezi, daca imi permiteti (...) Am intrat impreuna in Uniunea Europeana, impreuna am primit Mecanismul…

- Romania se confrunta cu cea mai mare provocare de la aderarea la Uniunea Europeana. Odata cu presedintia rotativa a Consiliului, preluam dosare decisive precum Brexitul sau alegerile europarlamentare.

- Romania a obtinut un nou mandat pentru functia de director Operatiuni SELEC, prin Valentin-Paul Niculescu, seful Directiei Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intrunit cele mai multe voturi pentru ocuparea functiei.…

- Parlamentul European va supune la vot saptamana viitoare, la Strasbourg, o noua rezolutie in care solicita admiterea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen. Rezoluția a fost redactata pe baza unui raport elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghei Stanisev. Este o rezoluție non-legislativ…

- Protestele de la Paris dau batai de cap organizatorilor Campionatului European de handbal feminin. Se pune intrebarea daca se vor mai putea disputa semifinalele si finalele in capitala Frantei Cele 12 echipe calificate au fost imparțite in doua grupe de 6 echipe. Primele doua din fiecare grupa se califica…

- EHF a anunțat printr-un comunicat oficial ca partidele de sambata de la EURO 2018 au fost amanate pentru duminica. Decizia vine in urma protestelor violente din Franța. Cele 12 echipe calificate au fost imparțite in doua grupe de 6 echipe. Primele doua din fiecare grupa se califica in semifinale; Romania…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, legat de preluarea de catre Romania de la 1 ianuarie 2019 a președinției Consiliului UE, ca pe agenda "nu exista nimic care sa țina de interesul nostru", cum ar fi aderarea la spațiul Schengen, sau ridicarea MCV.

- ”Eu personal nu l-aș susține pe Timmermans, s-a uitat in alta parte cand noi ii prezentam dovezi ale abuzurilor din Romania. Sa nu uitam ca el era ministru de Externe al Olandei și se opunea in 2014 aderarii noastre la Schengen. El tolereaza dublul standard fața de estici și nu a mișcat un pai din…