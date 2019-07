Stiri pe aceeasi tema

- Aflați la Bruxelles, jurnaliștii au vizitat BE-HERE, noul nume al cladirii industriale "Byrrh", cumparata de Centrul de Acțiune Sociala din Bruxelles și restaurata pentru a deveni un reper al activitații economice urbane. Cladirea, cu o suprafața de peste 9.000 m², gazduiește companiile care…

- ​PATRES, organizație patronala din industria energiei regenerabile, solicita autoritaților sa puna în aplicare, de urgența, recomandarile Comisiei Europene. Reamintim ca marți, Comisia Europeana a recomandat României creșterea pâna la cel puțin 34% a ponderii energiei din surse regenerabile,…

- Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, face un apel la statele membre in Uniunea Europeana sa acceseze programul de credite avantajoase pentru tinerii fermieri. Un miliard de euro este alocat pentru acest program, iar suma poate fi dublata. La final de mandat, Hogan a transmis un mesaj puternic…

- La Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniți la bine și la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile și sa fim mereu unii alaturi de ceilalți, iar astazi, prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, intindem o mana de ajutor Romaniei, Austriei și Italiei, a declarat comisarul european…

- Frans Timmermans invoca in scrisoarea citata pentru prima oara Articolul 7 si arata ca ”Rule of law framework” este ultimul pas pe care Comisia Europeana il poate face inainte de declansarea ”optiunii nucleare” in cazul Romaniei, noteaza G4Media. Timmermans arata in scrisoare ca executivul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”optiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- Romania trebuie sa dea inapoi Comisiei Europene 80 de milioane de euro, dupa ce a pierdut la Curtea de Justiție a UE un proces cu CE din cauza ca a contestat prea tarziu la instanța europeana o decizie pronunțata inițial de Comisie in iunie 2018. Decizia privește corecții financiare la Agenția de Plați…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, Siegfried Mureșan, candidatul PNL pentru Parlamentul European, actual europarlamentar, a raspuns unor intrebari incomode despre campania electorala, competitorii politici și poziționarea fața de corupții din partidele romanești. - PNL depașește PSD in sondaje a doua…