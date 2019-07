Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, reactioneaza la decizia ALDE de a-i retrage sprijinul politic. Melescanu afirma ca asteptata decizia de remaniere, insa nu isi reproseaza nimic in privinta alegerile in Diaspora.CITEȘTE ȘI: Sanatatea inimii depinde si de grasimi. Care sunt grasimile…

- UPDATE, ora 16:36 – Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice, a anuntat, la finalul reuniunii, presedintele PSD, Viorica Dancila. Totodata,…

- Conducerea ALDE s-a reunit, luni, in sedinta si a decis sa-I retraga lui Teodor Melescanu sprijinul politic pentru functia de ministru de Externe, desi considera ca si-a facut datoria. In locul acestuia este propusa pentru aceasta funcție Ramona Manescu.

- ALDE a decis in sedinta de azi ca Ramona Manescu sa preia conducerea Ministerului de Externe, in locul lui Teodor Melescanu. Decizia vine in contextul in care premierul Viorica Dancila a cerut remanierea lui Melescanu, acuzat ca a ingreunat votul in diaspora la alegerile europarlamentare. Ramona Manescu…

- Liderii ALDE au convenit in ședința de azi ca Ramona Manescu sa preia Externele, asta dupa ce Tariceanu a decis revocarea lui Teodor Meleșcanu, susțin surse politice pentru Antena3. Potrivit surselor citate, liderii ALDE nu renunța la candidatura lui Tariceanu la prezidențiale. Liderii ALDE s-au reunit…

- Dublarea prin referendum a alegerilor europarlamentare din 26 mai este principala problema care a existat la sectiile de votare din strainatate, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la dezbaterea dezbaterea motiunii simple cu tema "26 mai va cere demisia, domnule Melescanu!".…

- Sebastian Ivanciu, un roman din Amsterdam, a intrat pe telefon in emisiunea Adrianei Nedelea. El a povestit cum ”stau de 6 ore la coada ca sa votez! Organizarea e greu de caracterizat in aceste condiții. E adevarat ca la celelalte alegeri nu am vazut mii de oameni”. ”Mai am cateva minute și voi intra…

- Motivul pentru care BEC a decis astfel este ca Legea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru PE prevede intervalul orar de votare, iar hotararea Biroului de a prelungi programul nu ar putea fi facuta decat prin schimbarea legislatiei, au explicat sursele citate. Potrivit articolului 47,…