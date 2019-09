Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a anuntat joi ca isi va ''cauta dreptatea in justitie'', dupa ce a fost exclus din ALDE. Melescanu spune ca aceasta decizie a conducerii ALDE este neconstitutionala si ilegala. "Din pacate, s-a adoptat o decizie de excludere a mea din ALDE care este perfect…

- Teodor Meleșcanu i-a transmis, joi, un mesaj liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu, in care ii spune ca nu crede in excluderi și „apucaturi de dictator din Banana Land” și ca ALDE trebuie sa aleaga daca va continua colaborarea cu PSD sau dispare de pe scena politica, potrivit Mediafax.„ Draga…

- "ALDE se afla la o rascruce de drumuri; trebuie sa alegem: - continuam proiectul politic cu partenerii de la PSD, cu care am ajuns in Parlament in 2016 si cu care ne-am aliat pentru a face bine Romaniei, sau ne indreptam catre o fundatura, eventual disparand de pe scena politica? Este o intrebare…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, ii transmite liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca nu crede in ''sanctiuni, excluderi si apucaturi de dictator din Banana Land'', ci in ''dialog, in ratiune si in logica, pentru binele natiunii''. "ALDE se…

- ”ALDE se afla la o rascruce de drumuri; trebuie sa alegem: - continuam proiectul politic cu partenerii de la PSD, cu care am ajuns in Parlament in 2016 si cu care ne-am aliat pentru a face bine Romaniei, sau ne indreptam catre o fundatura, eventual disparand de pe scena politica? Este…

- "Este o intrebare la care numai membrii ALDE pot raspunde, nu un singur om, chiar daca azi el este presedintele ALDE (sau doi, trei care il izoleaza). Draga Calin, eu cred in dialog, in ratiune si in logica, pentru binele natiunii. Nu cred in sanctiuni, excluderi si apucaturi de dictator din Banana…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca, in ceea ce priveste votul pentru sefia Senatului, este convins ca membrii formatiunii "isi vor respecta onoarea". Tariceanu a spus ca, daca Teodor Melescanu accepta candidatura pentru aceasta functie sustinut de PSD, desi nu are acordul ALDE, "isi asuma…

- Teodor Meleșcanu a mers marți in plenul Senatului, unde s-a așezat in banca celor din PSD. De altfel, Teodor Meleșcanu a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor...