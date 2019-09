Meleşcanu despre Tăriceanu: Ca să se salveze, vinde ALDE Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, afirma ca a urmat pasii lui Calin Popescu-Tariceanu, care a fost ales de doua ori presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD, acuzandu-l pe liderul ALDE isi vinde partidul pentru salvarea sa personala.



"Intreb din nou: cu ce am gresit? Am urmat pasii domnului Tariceanu, care a fost ales de doua ori presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD - cel bun! PSD care a citit sondajele si nu l-a propus candidat unic fara sanse, nu e bun pentru domnul Tariceanu. Ca sa se salveze, vinde ALDE, mai exact il da contra salvarii lui personale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Intreb din nou: cu ce am greșit? Am urmat pașii domnului Tariceanu, care a fost ales de doua ori președinte al Senatului propus și susținut de PSD - cel bun! PSD care a citit sondajele și nu l-a propus candidat unic fara șanse, nu e bun pentru domnul Tariceanu. Ca sa se salveze, vinde…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, ii transmite liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca nu crede in ''sanctiuni, excluderi si apucaturi de dictator din Banana Land'', ci in ''dialog, in ratiune si in logica, pentru binele natiunii''. "ALDE se…

- Teodor Melescanu ii transmite liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sa nu uite ca si el a fost ales in functia de presedinte al Senatului la propunerea si cu sustinerea PSD. "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am…

- Meleșcanu a fost votat in turul 2 de 73 de senatori, in timp ce Alina Gorghiu a obținut 59 de voturi. Presedintele Senatului a fost ales in al doilea tur de scrutin, dintre Teodor Melescanu si Alina Gorghiu, pentru ca niciunul dintre candidati nu a intrunit de prima data majoritatea voturilor celor…

- Teodor Meleșcanu a declarat, intrebat daca se afiliaza grupului senatorilor PSD, ca in 2016 Calin Popescu Tariceanu a fost propus de grupul PSD și ales președinte al Senatului, deși acesta era de la liberali. „Nu, nu e vorba de nici o afiliere, aduceți-va aminte ca domnul Tariceanu a fost propus de…

- Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut de PSD, Ion Popa, de la ALDE, si Alina Gorghiu - propusa de PNL. Potrivit regulamentului Senatului, presedintele este ales prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise,…

- „Nu știu, nu mi s-a adus la cunoștința aceasta decizie. Nu vreau sa faca foarte multe comentarii, dar aceasta chestiune ar fi putut sa fie facuta, daca a fost facuta, subliniez la modul ipotetic, numai in cadrul unei discuții cu ALDE. Aceasta discuție cu ALDE nu a avut loc. Prin urmare o astfel de…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca liderul PNL, Ludovic Orban, este un ”șomer politic”, iar in CV-ul sau scrie ca a exercitat meseria de ”agitator politic”. Tariceanu le-a transmis celor din opoziție sa o lase mai moale cu amenințarile privind dosarele penale pentru ca ”cei…