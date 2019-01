Stiri pe aceeasi tema

- Situația devine tot mai complicata la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, ca votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului. Totul,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Premierul Marii Britanii a primit sustinerea majoritatii membrilor Cabinetului pentru un document de 585 de pagini care reprezinta acordul de iesire din Uniunea Europeana, dar i-a nemultumit pe mai multi membri ai Partidului Conservator care cer vot de incredere pentru prim-ministru. Documentul…

- Bucurestiul preia stabilirea agenei UE de la Austria, la 1 ianuarie, in primele sase luni ale lui 2019, in contextul in care sistemul judicar roman este monitorizat de Bruxelles de la aderarea tarii la Uniune, din cauza coruptiei endemice .”Independenta sistemului judicar al Romaniei si…

- Parlamentul de la Viena a adoptat miercuri seara un proiect de lege care prevede ca imigrantii din alte tari ale Uniunii Europene care muncesc in Austria vor primi pentru copiii aflati in tara de origine alocatii adaptate nivelului de trai si veniturilor din natiunea respectiva, informeaza agentia…