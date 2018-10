Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe,Teodor Melescanu,si presedintele Institutului Francez, Pierre Buhler,au semnat joi procesul verbal al celui de-al cincilea Comitet de Organizare al Sezonului Romania-Franta, evenimentul inaugurand identitatea vizuala a seriei de manifestari sub deviza "Uitati de clisee".

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, Republica Turcia, Mevlut Cavușoglu cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Polonia-Romania-Turcia, care au avut loc in cursul zilei la București.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii afacerilor externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, si Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de omologul lor roman, Teodor Melescanu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei informale pe teme de securitate…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, titreaza…

- Reactia MAE dupa declaratia ambasadorului in SUA este considerata nepotrivita de doi fosti ministri de Externe ai Romaniei. Lazar Comanescu și Cristian Diaconescu au criticat decizia luata de ministerul condus de Teodor Meleșcanu.Intr-o interventie la Digi24, Lazar Comanescu a cerut oficialilor…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe astazi, la eveniment urmand a fi prezenti ministrul afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice

- DCNews a transmis primul aceasta informație din luna mai! Vezi aici: EXCLUSIV Nou ambasador SUA in Romania. Adrian Zuckerman, cel mai probabil nominalizat de Donald Trump Adrian Zuckerman a fost admis in baroul din New York in anul 1984, in prezent fiind partener al firmei internationale…